Sachsenring: Welche besonderen Fanartikel gibt es beim Moto-GP?

Den echten Fan erkennt man beim Moto-GP schon an den Klamotten. Auf Basecaps, Fischerhüten, Shirts und Hoodies prangen die Namen von Teams und Fahrern. Doch was gibt es abseits der Standards?

Beim flüchtigen Blick in die zahlreichen Merchandising-Zelte könnte man auf die Idee kommen, dass es mit der Fantasie bei den Anbietern von Fanartikeln nicht allzu weit her ist. Die Aufdrucke ändern sich, doch die Artikel sind scheinbar überall dieselben: Dicht an dicht hängen Hüte und Shirts. Jeweils in den Farben der Teams.