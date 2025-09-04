Sängerin Sefora Nelson gastiert in Callenberger Kirche

Hohenstein-Ernstthal
Die Sängerin ist in der christlichen Musikszene eine feste Größe. Auch als Buchautorin hat sie sich einen Namen gemacht.
Die deutsche Sängerin und Songschreiberin Sefora Nelson tritt am Sonntag (7. September) in der St.-Katharinen-Kirche in Callenberg auf. Nelson zählt zu den bekanntesten Künstlerinnen der christlichen Musikszene, wie die Kirchgemeinde mitteilte. Die aus Freudenstadt in Baden-Württemberg stammende Künstlerin hat in Chicago und Straßburg Musik,...
