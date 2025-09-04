Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sängerin und Autorin Sefora Nelson tritt in Callenberg auf.
Sängerin und Autorin Sefora Nelson tritt in Callenberg auf.
Hohenstein-Ernstthal
Sängerin Sefora Nelson gastiert in Callenberger Kirche
Redakteur
Von Heiko Hößler
Die Sängerin ist in der christlichen Musikszene eine feste Größe. Auch als Buchautorin hat sie sich einen Namen gemacht.

Die deutsche Sängerin und Songschreiberin Sefora Nelson tritt am Sonntag (7. September) in der St.-Katharinen-Kirche in Callenberg auf. Nelson zählt zu den bekanntesten Künstlerinnen der christlichen Musikszene, wie die Kirchgemeinde mitteilte. Die aus Freudenstadt in Baden-Württemberg stammende Künstlerin hat in Chicago und Straßburg Musik,...
