Satire und Spannung: Zwei Autorenlesungen in Hohenstein-Ernstthal

Die Stadtbibliothek Hohenstein-Ernstthal lockt im November mit zwei recht unterschiedlichen Genre-Lesungen. Ein Markkleeberger Autor ist aufgrund der großen Resonanz bereits zum zweiten Mal zu Gast.

Zwei Veranstaltungen im Ratssaal des Rathauses bieten Literatur-Interessierten Gelegenheit, bekannte Autoren in Hohenstein-Ernstthal live zu erleben. Am Mittwoch, 12. November, um 19 Uhr, lädt U. S. Levin zu einer kabarettistisch-medizinischen Lesung ein. „Lachen bis der Arzt geht" ist das Motto. Wie Bibliotheksleiterin Manuela Beck sagt,...