Das Schwimmbecken im HOT Badeland kann diese Woche noch nicht genutzt werden.
Das Schwimmbecken im HOT Badeland kann diese Woche noch nicht genutzt werden.
Hohenstein-Ernstthal
Sauna offen, Schwimmbad geschlossen: Bauarbeiten verzögern Eröffnung des HOT-Badelandes in Hohenstein-Ernstthal
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Am Montag sollte das HOT-Badeland planmäßig nach der Sommerpause wieder komplett eröffnet werden. Warum gibt es nun eine Verzögerung?

Das HOT-Badeland in Hohenstein-Ernstthal hat seit Montag wieder geöffnet. Nutzbar ist in dieser Woche allerdings zunächst nur die Sauna. Die Schwimmhalle wird voraussichtlich am kommenden Dienstag wieder in Betrieb genommen. Grund für die verspätete Wiedereröffnung sind laut Badbetreiber Thomas Sprunk Verzögerungen der Sanierungsarbeiten....
