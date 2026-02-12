Schaden durch Graffiti in Lichtenstein

Hohenstein-Ernstthal
Eine Garage an der Rümpfstraße wurde von Graffiti-Vandalen beschmiert. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise. Wer hat in der Nacht etwas gesehen?
Eine Garage an der Rümpfstraße in Lichtenstein ist mit Graffiti besprüht worden. Das hat die Polizei mitgeteilt. Die Tat ereignete sich zwischen dem Dienstag, 10. Februar, 13 Uhr, und dem Mittwoch, 11. Februar, 9 Uhr. Nach den Angaben von der Polizei wurden zwei großflächige Schriftzüge mit schwarzer Farbe angebracht. Der Sachschaden...
