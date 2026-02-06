Schockanruf: Täter prellen Seniorin im Landkreis Zwickau um mittleren fünfstelligen Euro-Betrag

Der Tatort befindet sich im Bereich des Altkreises Hohenstein-Ernstthal. Mit welcher Masche die Betrüger erfolgreich waren und welche Regeln die Polizei in Erinnerung ruft.

Trickbetrüger haben mit einem Schockanruf eine Summe im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich erbeutet. Über den Vorfall, der sich im Altkreis Hohenstein-Ernstthal ereignet hat, berichtet die Polizei.