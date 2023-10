Schwerer Raub in St. Egidien: Polizei stellt Verdächtige

Ein 19-Jähriger und ein 26-Jähriger sollen außerdem einen Trickdiebstahl in Zwickau begangen haben.

Nach zwei Straftaten in Westsachsen hat die Polizei zwei Tatverdächtige gestellt. Wie am Mittwoch mitgeteilt wurde, war zunächst am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in St. Egidien ein 65-Jähriger beraubt worden. Dabei hatte sich ein Unbekannter in den Pkw des Geschädigten gesetzt, diesen mit einem Messer bedroht und...