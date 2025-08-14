Seat fährt auf A 4 bei Hohenstein-Ernstthal in Leitplanke – Verursacher flüchtet

Die Polizei sucht nach Hinweisen auf den Fahrer eines dunklen VW Passat, der mit einem unangekündigten Manöver einen Unfall verursacht haben soll.
Nach einem Unfall auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal sucht die Polizei nach Hinweisen auf den möglichen Unfallverursacher. Laut Annekatrin Liebisch von der Zwickauer Polizeidirektion war eine 25-Jährige in der Nacht zum Donnerstag gegen 3.05 Uhr in einem Seat auf der A 4 auf der linken Spur in Richtung Erfurt unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal wechselte ein dunkler VW Passat mit polnischem Kennzeichen vom mittleren Fahrstreifen auf den linken, sodass die Fahrerin auswich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Sie stieß mit ihrem Seat gegen die Mittelleitplanke und wurde dabei leicht verletzt. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. (kru) Zeugentelefon: 03765 500