Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Januar 2020 präsentierte Biggi Hopp zum vorerst letzten Mal ihren „Zimtstern“ – jetzt kommt er erneut auf die Bühne.
Im Januar 2020 präsentierte Biggi Hopp zum vorerst letzten Mal ihren „Zimtstern“ – jetzt kommt er erneut auf die Bühne. Bild: Andreas Kretschel
Im Januar 2020 präsentierte Biggi Hopp zum vorerst letzten Mal ihren „Zimtstern“ – jetzt kommt er erneut auf die Bühne.
Im Januar 2020 präsentierte Biggi Hopp zum vorerst letzten Mal ihren „Zimtstern“ – jetzt kommt er erneut auf die Bühne. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Sechs Jahre nach dem Corona-Aus: Biggi Hopps beliebtes „Erzähltheater“ ist zurück in St. Egidien
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Nikolaustag wird das Atelier der Künstlerin nach langer Pause wieder zu einem Mini-Theater, zu erleben ist das selbst geschriebene Märchen „Der kleine Zimtstern“.

Der kleine Zimtstern auf dem Weihnachtsteller möchte vom König nicht einfach nur vernascht werden, sondern träumt von einem ganz anderen Leben: Als sie vor zwölf Jahren nach St. Egidien kam, hat Künstlerin Biggi Hopp dieses Märchen für ihr „Erzähltheater“ geschrieben, mit dem sie damals rastlos durch die Region tourte. Sie trat mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.11.2025
1 min.
Randale auf der B-173-Baustelle in Sankt Egidien: 10.000 Euro Schaden
Auf dieser Baustelle zwischen Lichtenstein und St. Egidien randalierten Unbekannte.
Laut Polizei ist Samstagmorgen eine teure Baustellenüberwachungsanlage zerstört worden.
Uta Pasler
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
22:42 Uhr
2 min.
Nigeria: 24 verschleppte Mädchen wieder in Freiheit
Viele Kinder bleiben weiterhin in Gefangenschaft. (Archivbild)
Mehrere Massenentführungen haben in der vergangenen Woche das westafrikanische Land erschüttert. Nun konnten 24 Mädchen befreit werden. Mehr als 250 Kinder sind jedoch weiterhin in Gefangenschaft.
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
03.11.2025
2 min.
St. Egidien: Radfahrer nach Unfall gestorben
Unweit des Viaduktes, wo sich zurzeit eine Baustellenampel befindet, war es zum Unfall gekommen.
Nachdem er am Mittwoch in St. Egidien mit seinem Fahrrad gestürzt war, verstarb ein 81-Jähriger im Krankenhaus.
Jens Arnold
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel