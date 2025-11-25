Sechs Jahre nach dem Corona-Aus: Biggi Hopps beliebtes „Erzähltheater“ ist zurück in St. Egidien

Am Nikolaustag wird das Atelier der Künstlerin nach langer Pause wieder zu einem Mini-Theater, zu erleben ist das selbst geschriebene Märchen „Der kleine Zimtstern“.

Der kleine Zimtstern auf dem Weihnachtsteller möchte vom König nicht einfach nur vernascht werden, sondern träumt von einem ganz anderen Leben: Als sie vor zwölf Jahren nach St. Egidien kam, hat Künstlerin Biggi Hopp dieses Märchen für ihr „Erzähltheater“ geschrieben, mit dem sie damals rastlos durch die Region tourte. Sie trat mit...