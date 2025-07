„Sechs Monate sind mein letztes Wort“: Obdachloser aus Hohenstein-Ernstthal geht in Berufung

Ein stadtbekannter Mann aus Hohenstein-Ernstthal wurde wiederholt wegen verschiedener Taten von Hausfriedensbruch bis Beleidigung verurteilt. Die Haftstrafe für die Delikte erscheint ihm zu lang.

Am Donnerstag hat am Landgericht Zwickau das Berufungsverfahren des stadtbekannten Obdachlosen aus Hohenstein-Ernstthal begonnen. Ohne Obdach ist der 59-jährige Mann allerdings seit vergangenem Jahr nicht mehr. Wegen zahlreicher Delikte sitzt er derzeit in der Justizvollzugsanstalt Zeithain ein. Bei seinem letzten Verfahren wurde er im März...