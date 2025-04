Solo-Cellist in der Abteikirche Oberlungwitz

Barockmusik ist am 12. April bei einem Konzert in der Abteikirche zu hören.

Werke von Johann Sebastian Bach, Giovanni Bassano und Giovanni Battista degli Antonii stehen am Samstag bei einem Konzert in der Abteikirche in Oberlungwitz auf dem Programm. Zu Gast ist der schwedische Barockcellist Ludwig Frankmar, der nach dem Studium in Basel zunächst mehrere Jahre als Orchestermusiker tätig war. Seit einem...