Sonne steht am Morgen tief: Unfall bei Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Eine 67-Jährige kommt von der Straße ab. Ein Helfer hält an. Was dann passiert ist.
Eine 67-Jährige ist am Montag, 15. Dezember, auf der Staatsstraße 245 bei Hohenstein-Ernstthal mit ihrem Peugeot von der Straße abgekommen. Die Polizei berichtet, dass die tiefstehende Sonne gegen 8.50 Uhr die Sicht der Fahrerin beeinträchtigte. Ein 33-jähriger VW-Fahrer stoppte hinter ihr, um zu helfen. Ein 79-Jähriger prallte dann mit...
