St. Egidien bekommt Fördergeld für Sportplatz

Es ist geschafft: Noch im alten Jahr hat die Gemeinde den Bescheid erhalten, dass die Förderfrist verlängert wird. Zwischenzeitlich hatte es die Befürchtung gegeben, dass dies nicht mehr gelingt.

Kurz vor Weihnachten hat die Gemeinde St. Egidien den lang ersehnten Fördermittel-Bescheid für den Umbau des Sportplatzes am Schwarzen Weg bekommen. Es geht um eine Summe von insgesamt 1,35 Millionen Euro. Den Zuwendungsbescheid dafür hat die Kommune eigentlich schon 2021 erhalten, doch mit dem Bauen hatte es seitdem nicht geklappt – der...