St. Egidien: Kabeltrommeln im Wert von 30.000 Euro gestohlen

33.000 Euro: So hoch beziffert die Polizei den insgesamt entstandenen Schaden eines Einbruchs in St. Egidien. Im Verlaufe des Wochenendes – zwischen Freitag, 20.15 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr – hatten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt auf ein Grundstück an der Platanenstraße verschafft. Aus einem Lagerraum entwendeten sie mehrere Trommeln mit Starkstrom- und Installationskabeln sowie diverses Werkzeug. Der Wert des Diebesguts summiert sich auf rund 30.000 Euro. Zudem entstand am Gebäude ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 03763 640 melden. (jarn)