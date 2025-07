St.-Egidien: Komponist der Hip-Hop-Hymne feilt mit 62 am „Sprung nach vorn“

Zum großen Jubiläum bekommt der kleine Ort gleich zwei Songs, bei denen KI geholfen hat: Einmal Schlager, einmal Hip-Hop. Letzterer stammt von DJ Andi Oriva, der aktuell jede Menge vor hat. In spezielle Charts hat er es schon vor Jahren geschafft.

Seit Kurzem hat Andi Hisslinger alias Andi Oriva (sein Künstlername) deutlich mehr Zeit für sein großes Hobby, die Musik: Der langjährige VW-Mitarbeiter ist in die Altersteilzeit gewechselt. Seine 62 Jahre sieht man dem St. Egidiener nicht an, und auch seine Musik wendet sich eher an junge Leute. Im kleinen Studio in seiner Wohnung feilt er an...