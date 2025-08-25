St. Egidien: Landschaftsschutzgebiet ist Thema im Rat

Das Gremium tritt am Donnerstag zur nächsten Sitzung zusammen.

Im Juli hatte sich St. Egidiens Gemeinderat gegen das geplante Landschaftsschutzgebiet „Erzgebirgsweg und Rümpfwald“ ausgesprochen - zumindest bis man dazu Erläuterungen bekommen habe. Diese könnte es zur nächsten Ratssitzung am Donnerstag geben: St. Egidien hat einen Vertreter des Landratsamtes eingeladen, um sich die Thematik erklären...