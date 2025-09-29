St. Egidien: Luftfahrt-Unternehmen will Kerosin-Tank errichten

Der im Gebiet am Auersberg ansässige Flugzeugmotoren-Hersteller hat dafür einen Antrag gestellt.

Ein Tanklager für insgesamt 50 Kubikmeter Kerosin will die Continental Aerospace Technologie GmbH im Gewerbegebiet Am Auersberg auf der Gemarkung von St. Egidien errichten. Mit dem Thema hat sich der Gemeinderat des Ortes in seiner jüngsten Sitzung befasst. Der Flugzeugmotoren-Hersteller benötigt den Treibstoff für seine Prüfstände. Der...