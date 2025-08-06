St. Egidien: Mega-Umzug beleuchtet sieben Jahrhunderte

Er soll 1,5 Kilometer lang und drei Stunden unterwegs sein: Zur „700fünf“-Jahr-Feier im September wird sich ein riesiger Lindwurm aus Fahrzeugen und Menschen durch den Ort schlängeln.

Mit der Wende ist Schluss: Das letzte Bild des Festumzugs zum Jubiläum von St. Egidien wird sich am 7. September mit den Ereignissen von 1989/90 im Ort befassen. In insgesamt 40 Bildern sollen zuvor sieben Jahrhunderte Historie lebendig werden. Eröffnen wird den Zug der heilige Ägidius, nach dem St. Egidien seinen Namen hat. „Er ist einer der...