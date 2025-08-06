Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Jürgen Hilbig, Olaf Kleindienst, Michael Fiedler und Gerhard Sonntag (v. l.) von der Festumzugs-Gruppe besprechen regelmäßig die Details für den Festumzug.
Jürgen Hilbig, Olaf Kleindienst, Michael Fiedler und Gerhard Sonntag (v. l.) von der Festumzugs-Gruppe besprechen regelmäßig die Details für den Festumzug. Bild: Andreas Kretschel
Jürgen Hilbig, Olaf Kleindienst, Michael Fiedler und Gerhard Sonntag (v. l.) von der Festumzugs-Gruppe besprechen regelmäßig die Details für den Festumzug.
Jürgen Hilbig, Olaf Kleindienst, Michael Fiedler und Gerhard Sonntag (v. l.) von der Festumzugs-Gruppe besprechen regelmäßig die Details für den Festumzug. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
St. Egidien: Mega-Umzug beleuchtet sieben Jahrhunderte
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er soll 1,5 Kilometer lang und drei Stunden unterwegs sein: Zur „700fünf“-Jahr-Feier im September wird sich ein riesiger Lindwurm aus Fahrzeugen und Menschen durch den Ort schlängeln.

Mit der Wende ist Schluss: Das letzte Bild des Festumzugs zum Jubiläum von St. Egidien wird sich am 7. September mit den Ereignissen von 1989/90 im Ort befassen. In insgesamt 40 Bildern sollen zuvor sieben Jahrhunderte Historie lebendig werden. Eröffnen wird den Zug der heilige Ägidius, nach dem St. Egidien seinen Namen hat. „Er ist einer der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Nicole Jähn
8 min.
11:30 Uhr
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
14:33 Uhr
4 min.
Sondersitzung im Unionsstreit über Israel-Politik
Wie belastet ist jetzt das Verhältnis der beiden Regierungen? (Archivbild)
In der Union gibt es offene Kritik an der schwarz-roten Bundesregierung und dem Rüstungsembargo gegen Israel. Jetzt wurde eine klärende Sitzung anberaumt.
14:38 Uhr
4 min.
Was Fastenwandern im Vogtland mit Bienen zu tun hat
Fastenwanderleiterin Kathleen Eschrich im heimischen Garten.
Durch Fasten an Gewicht verlieren? Für eine Mühltrofferin sind es andere Gründe für den zeitweiligen Verzicht auf Essen. Kathleen Eschrich lädt zum Fastenwandern ein.
Simone Zeh
23.07.2025
3 min.
Ortsjubiläum St. Egidien: Warum die Puppen noch nackt sind
Sie schauen freundlich in die Gegend, sind aber noch nicht eingekleidet: Die Strohballen-Puppen in St. Egidien.
Die Vorbereitungen für die „700fünf“-Jahr-Feier Anfang September gehen in die heiße Phase. Immer noch werden Helfer gesucht.
Bernd Appel
30.07.2025
4 min.
Gestopft und zugenäht: Großeinsatz für St. Egidiens „Puppengruppe“
Beim Puppenstopfen gab es viele Helferinnen und einen Helfer. Vorne von links Christine Töpper, Johanna Sänger und Siegrid Redlich.
In den nächsten Tagen werden sie ihre Plätze in Vorgärten und auf Balkons einnehmen: 63 Puppen sollen zum Jubiläum St. Egidien zieren. Damit sie dies können, haben viele Frauen (und ein junger Mann) viele Stunden gearbeitet.
Bernd Appel
07.08.2025
3 min.
Nach Rüffel des Rechnungshofes: Lehrer in Sachsen verärgert über gedeckeltes Budget für Überstunden gegen Ausfall
Der Chemnitzer GEW-Bezirkschef Tobias Andrä.
Im Vergleich zu Kultusminister Clemens blicken Lehrergewerkschafter deutlich pessimistischer auf das neue Schuljahr. Nicht nur die Praxis der Abordnungen stößt bei ihnen auf Ablehnung.
Tino Moritz
Mehr Artikel