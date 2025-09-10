St. Egidien, Oberlungwitz, Bernsdorf: Über 1000 Haushalte ohne Strom

Zum Ausfall kam es am Mittwochvormittag.

Am Mittwochvormittag hat es im Altkreis Hohenstein-Ernstthal in mehreren Kommunen einen großflächigen Stromausfall gegeben. Wie Mitnetz-Pressesprecherin Evelyn Zaruba auf Anfrage mitteilte, waren die Gemeinden St. Egidien, Oberlungwitz sowie die Bernsdorfer Ortsteile Hermsdorf und Rüsdorf betroffen. Der Strom fiel demnach ab 9.45 Uhr aus, in...