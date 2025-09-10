Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Über eine Stunde dauerte der Stromausfall.
Über eine Stunde dauerte der Stromausfall. Bild: Symbolfoto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dp
Über eine Stunde dauerte der Stromausfall.
Über eine Stunde dauerte der Stromausfall. Bild: Symbolfoto: Bernd Settnik/dpa-Zentralbild/dp
Hohenstein-Ernstthal
St. Egidien, Oberlungwitz, Bernsdorf: Über 1000 Haushalte ohne Strom
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Ausfall kam es am Mittwochvormittag.

Am Mittwochvormittag hat es im Altkreis Hohenstein-Ernstthal in mehreren Kommunen einen großflächigen Stromausfall gegeben. Wie Mitnetz-Pressesprecherin Evelyn Zaruba auf Anfrage mitteilte, waren die Gemeinden St. Egidien, Oberlungwitz sowie die Bernsdorfer Ortsteile Hermsdorf und Rüsdorf betroffen. Der Strom fiel demnach ab 9.45 Uhr aus, in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.09.2025
1 min.
St. Egidien: Orgelklang und Anekdoten zum Jubiläumsauftakt
Auch die Kirche „Unserer lieben Frauen" in St. Egidien beteiligt sich am Ortsjubiläum.
Der Abend ist vor allem den Ortschronisten gewidmet.
Bernd Appel
18.08.2025
1 min.
Stromausfall rund um Erlau und Mittweida betrifft mehrere Tausend Kunden
Rund um Erlau und Mittweida war am Montagmorgen der Strom ausgefallen.
Für mehr als 2000 Mittelsachsen begann der Montag im Dunkeln, wohl auch ohne Wecker. Mitnetz hat nun die Ursache für den Stromausfall gefunden.
Falk Bernhardt
21:26 Uhr
3 min.
„Viel zu ängstlich“: Harmloser FSV Zwickau kassiert Auswärtspleite
Der Zwickauer Lukas Eixler (l.) kommt hier gegen VSG-Torwart Luis Klatte zu spät. Es war eine der ganz wenigen Zwickauer Möglichkeiten im ersten Durchgang.
Der FSV Zwickau ist in der Fußball-Regionalliga bei der VSG Altglienicke mit 0:3 (0:1) unter die Räder gekommen.
Knut Berger
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
21:35 Uhr
2 min.
Unheilig-Sänger feiert emotionales Bühnen-Comeback
Der Graf hatte sich eigentlich vor rund einem Jahrzehnt von der Bühne verabschiedet.
Der Graf steht bei der Goldenen Henne erstmals seit vielen Jahren wieder auf der Bühne – und spricht über die Bedeutung seiner Frau und die Kraft der Musik für sein Leben.
Mehr Artikel