St. Egidien: Orgelklang und Anekdoten zum Jubiläumsauftakt

Hohenstein-Ernstthal
Der Abend ist vor allem den Ortschronisten gewidmet.
Schon vor Beginn der großen Jubiläumsfeier in St. Egidien wird am Mittwoch, 3. September ab 19 Uhr in die Kirche zu einer kleinen Soirée eingeladen. Unter dem Titel „Orgelklang im Sonnenuntergang“ werden Daniel Rosemann und Max Voigt an der Orgel durch die Musik der Jahrhunderte führen. Garniert wird der Abend mit historischen Anekdoten....
