Auch die Kirche „Unserer lieben Frauen" in St. Egidien beteiligt sich am Ortsjubiläum.
Auch die Kirche „Unserer lieben Frauen" in St. Egidien beteiligt sich am Ortsjubiläum. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
St. Egidien: Orgelklang und Anekdoten zum Jubiläumsauftakt
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Abend ist vor allem den Ortschronisten gewidmet.

Schon vor Beginn der großen Jubiläumsfeier in St. Egidien wird am Mittwoch, 3. September ab 19 Uhr in die Kirche zu einer kleinen Soirée eingeladen. Unter dem Titel „Orgelklang im Sonnenuntergang“ werden Daniel Rosemann und Max Voigt an der Orgel durch die Musik der Jahrhunderte führen. Garniert wird der Abend mit historischen Anekdoten....
