Regionale Nachrichten und News
Unweit des Viaduktes, wo sich zurzeit eine Baustellenampel befindet, war es zum Unfall gekommen. Bild: A. Kretschel/Archiv
Unweit des Viaduktes, wo sich zurzeit eine Baustellenampel befindet, war es zum Unfall gekommen. Bild: A. Kretschel/Archiv
Hohenstein-Ernstthal
St. Egidien: Radfahrer nach Unfall gestorben
Redakteur
Von Jens Arnold
Nachdem er am Mittwoch in St. Egidien mit seinem Fahrrad gestürzt war, verstarb ein 81-Jähriger im Krankenhaus.

St. Egidien.

Am Mittwoch vergangener Woche (29. Oktober) war ein Radfahrer auf der Platanenstraße/S 255 (Gewerbegebiet „Am Auersberg“) in St. Egidien mit seinem Fahrrad gestürzt. Der 81 Jahre alte Man hatte sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Der Rettungsdienst hatte den Rentner zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wo der Mann nun an seinen Verletzungen verstorben ist. Darüber hat jetzt Christina Friedrich von der zuständigen Polizeidirektion Zwickau informiert. Die Polizei bittet weiterhin um Zeugenhinweise, um den genauen Unfallhergang zu klären, sagt Friedrich.

Der Unfall hatte sich am Mittwoch gegen 10.30 Uhr ereignet. Die Unfallstelle befindet sich auf Höhe der dortigen Baustellenampel – kurz vor dem Viadukt. Der Radfahrer, der aus Richtung Lichtenstein gekommen war, stürzte aus bisher noch nicht geklärter Ursache.

Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Gesucht werden aus diesem Grund noch immer Personen, die zur Unfallzeit ebenfalls auf der Platanenstraße unterwegs waren und denen aufgefallen ist, wie der Radfahrer zu Fall gekommen war. Mögliche Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, eventuell in diesem Zusammenhang gemachte Beobachtungen bei der Verkehrspolizei zu schildern. Erreichbar ist diese unter der Telefonnummer 03765 500. (jarn)

