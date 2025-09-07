Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Kiss Tribute Band heizte am Samstagabend dem Publikum in St. Egidien ein.
Die Kiss Tribute Band heizte am Samstagabend dem Publikum in St. Egidien ein. Bild: Andreas Kretschel
Die Kiss Tribute Band heizte am Samstagabend dem Publikum in St. Egidien ein.
Die Kiss Tribute Band heizte am Samstagabend dem Publikum in St. Egidien ein. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
St. Egidien: Spektakuläre Kiss-Show krönt den Jubiläumssamstag
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit einer perfekten Darbietung hat die Kiss Tribute Band aus Hessen am Samstagabend die Gäste der „700fünf“-Jahr-Feier begeistert. Es ging im wahrsten Sinne heiß her. Allerdings gibt es auch einen eher ungewöhnlichen Kritikpunkt.

Hinter der Bühne leuchtet der Vollmond, gegenüber der Schornstein von Knauf Insulation, dazwischen bietet die Kiss Tribute Band am Samstagabend in St. Egidien ein Konzert der besonderen Art. Es riecht nach Silvester, Funkenfontänen sprühen, immer wieder schießen am Bühnenrand Flammen in die Höhe. Mit wild geschminkten Gesichtern,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.09.2025
2 min.
Angela Merkel in Chemnitz: Die Bilder vom Besuch der Ex-Kanzlerin
 11 Bilder
Bundeskanzlerin a.D. Angela Merkel las in der Chemnitzer Stadthalle vor mehr als 2000 zahlenden Gästen aus ihren Memoiren.
In der ausverkauften Chemnitzer Stadthalle hat Angela Merkel am Montag aus ihren Memoiren vorgelesen. Zuvor war sie aber noch andernorts in der Stadt unterwegs.
FP
Von Jan-Dirk Franke
2 min.
07.09.2025
2 min.
Kommentar zu Rücktritt des Betriebsratschefs: Ein Nackenschlag für den VW-Standort Zwickau
Meinung
Redakteur
Was genau vorgefallen ist, hat VW-Betriebsratschef Uwe Kunstmann bisher offen gelassen.
Miese Stimmung, Kostendruck: Das VW-Werk braucht jetzt eigentlich eine starke Betriebsratsspitze. Die muss nun aber erst gefunden werden – und zwar so schnell wie möglich.
Jan-Dirk Franke
11:30 Uhr
2 min.
Neues für Zwickau-Neuplanitz: Großvermieter plant Reihenhaussiedlung
So soll das neue Wohngebiet in Neuplanitz aussehen.
Neuplanitz macht sich neu. Unter diesem Motto will die GGZ ab 2026 an der Allendestraße eine Reihenhaussiedlung bauen. Früher standen dort Plattenbauten.
Frank Dörfelt
07.09.2025
3 min.
705 Jahre St. Egidien: Die schönsten Fotos vom großen Umzug zum Ortsjubiläum
 11 Bilder
St. Egidien hat alles aufgeboten, was ging: 40 verschiedene Bilder haben sich für den Umzug auf die Strecke begeben.
Bernd Appel
11:25 Uhr
2 min.
Sachsen startet Beteiligung für neuen Landesentwicklungsplan
Sachsens Landesentwicklungsplan soll novelliert werden - Ministerin Regina Kraushaar wirbt um konstruktive Zusammenarbeit. (Archivbild)
Wohnraum, Natur, Verkehr: Der neue Landesentwicklungsplan will vieles neu ordnen. Wer sich bis 12. Oktober einbringen kann und worum es bei der Beteiligung wirklich geht.
09:00 Uhr
4 min.
„700fünf“: St. Egidien feiert Riesensause zum Ortsjubiläum
In vielen Vorgärten St. Egidiens kann man sich in diesen Tagen an solchen und ähnlichen Bildern erfreuen.
Die Spannung steigt, am Freitag geht’s richtig los: St. Egidien feiert drei Tage lang ein Fest, wie es dies wohl seit der „1000-Jahr-Feier“von 1956 nicht mehr gab. Was wird geboten, wo kann man parken? Hier gibt’s Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Bernd Appel
Mehr Artikel