St. Egidien: Spektakuläre Kiss-Show krönt den Jubiläumssamstag

Hohenstein-Ernstthal
Mit einer perfekten Darbietung hat die Kiss Tribute Band aus Hessen am Samstagabend die Gäste der „700fünf“-Jahr-Feier begeistert. Es ging im wahrsten Sinne heiß her. Allerdings gibt es auch einen eher ungewöhnlichen Kritikpunkt.
Hinter der Bühne leuchtet der Vollmond, gegenüber der Schornstein von Knauf Insulation, dazwischen bietet die Kiss Tribute Band am Samstagabend in St. Egidien ein Konzert der besonderen Art. Es riecht nach Silvester, Funkenfontänen sprühen, immer wieder schießen am Bühnenrand Flammen in die Höhe. Mit wild geschminkten Gesichtern,...
