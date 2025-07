St. Egidien: Trauer um den Alt-Bürgermeister

Matthias Keller war nach der Wende das erste frei gewählte Oberhaupt der Gemeinde. Im Rat und im Gemeindespiegel wurde er jetzt anlässlich seines Todes gewürdigt.

Matthias Keller, Alt-Bürgermeister von St. Egidien, ist am 5. Juni im Alter von 84 Jahren verstorben. Im jüngsten Gemeindespiegel von St. Egidien würdigt Bürgermeister Uwe Redlich (parteilos) seinen Amtsvorgänger und erinnert an dessen Wahl zum Oberhaupt der Gemeinde am 7. Juni 1990: „Es wird heute kaum jemand mehr nachempfinden können,...