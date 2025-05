St. Egidien: Unbekannte brechen in zwei Firmen ein

Die Täter stehlen Bargeld und Werkzeug. Die Polizei sucht Zeugen.

St. Egidien. Unbekannte haben zwei Firmengebäude in St. Egidien heimgesucht. Zwischen dem Mittwochnachmittag und dem Freitagmorgen brachen sie in die Gebäude ein, die sich nicht weit voneinander entfernt an der Buchenstraße beziehungsweise der Platanenstraße in St. Egidien befinden.

Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten in den Häusern. Sie nahmen unter anderem Bargeld und einen Akkuschrauber bei ihrem Beutezug mit. Den Sachschaden, den die Täter hinterließen, schätzte am Samstag Sprecherin Christina Friedrich von der Polizeidirektion in Zwickau auf rund 3000 Euro. Zu beiden Einbrüchen werden Zeugen gesucht. Wer etwas beobachtet hat, sollte sich bei der Polizei in Glauchau unter der Rufnummer 03763 640 melden. (rdl)