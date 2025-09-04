St. Egidien: Verstümmeltes Kinderdenkmal ist restauriert – pünktlich zum Jubiläum

70 Jahre nach ihrer Entstehung und zwei Jahre nach ihrer Enthauptung ist die Keramikgruppe „Lernende Kinder“ wiederhergestellt worden, zwei Restauratorinnen aus Leipzig waren im Einsatz. Bei den Anwohnern ist die Freude groß.

Die Köpfe sind wieder dran am Kinderdenkmal von St. Egidien, auch das Buch liegt wie früher in den Händen der Keramik-Mädchen. Das ist das Werk von Silke Rohmer (66) und Christina Neubacher (49) aus Leipzig. Die beiden Restauratorinnen haben diese Woche in St. Egidien geklebt, gekittet und gestrichen und für ihre Arbeit viel Zuspruch...