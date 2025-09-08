Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde. Bild: Markus Pfeifer
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde. Bild: Markus Pfeifer
Hohenstein-Ernstthal
St. Egidien: Warum so viele VW-Mitarbeiter zu diesem Automobilzulieferer wollen
Redakteur
Von Bernd Appel
Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.

Leon Reinisch (24) hatte kürzlich einen Termin mit dem sächsischen Ministerpräsidenten: Der junge Mann bekam in Dresden die Urkunde als einer der besten Azubis in der sächsischen Metallindustrie überreicht. Nachträglich, denn die Ausbildung als Werkzeugmechaniker hat er 2024 abgeschlossen und wurde von seinem Ausbildungsbetrieb, ACPS...
