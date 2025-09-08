St. Egidien: Warum so viele VW-Mitarbeiter zu diesem Automobilzulieferer wollen

Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.

Leon Reinisch (24) hatte kürzlich einen Termin mit dem sächsischen Ministerpräsidenten: Der junge Mann bekam in Dresden die Urkunde als einer der besten Azubis in der sächsischen Metallindustrie überreicht. Nachträglich, denn die Ausbildung als Werkzeugmechaniker hat er 2024 abgeschlossen und wurde von seinem Ausbildungsbetrieb, ACPS... Leon Reinisch (24) hatte kürzlich einen Termin mit dem sächsischen Ministerpräsidenten: Der junge Mann bekam in Dresden die Urkunde als einer der besten Azubis in der sächsischen Metallindustrie überreicht. Nachträglich, denn die Ausbildung als Werkzeugmechaniker hat er 2024 abgeschlossen und wurde von seinem Ausbildungsbetrieb, ACPS...