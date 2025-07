Stadtbekannter Obdachloser aus Hohenstein-Ernstthal erstreitet kürzere Haft

Der 59-jährige Hohensteiner ist seit mehr als 30 Jahren stadtbekannt, fiel immer wieder mit Delikten auf. Trotz seiner 19 Vorstrafen bekommt er einen Teil der Haftstrafe erlassen. Warum?

Nach zweistündiger Verhandlung am Landgericht Zwickau stand am Dienstag fest: Der Mann, der in Hohenstein-Ernstthal seit mehr als 30 Jahren als Obdachloser immer wieder durch verschiedene Delikte aufgefallen ist, kommt so schnell nicht frei. Bei seinem letzten Verfahren war der 59-Jährige im März dieses Jahres vom Amtsgericht Zwickau zu zwei...