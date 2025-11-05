Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Obdachloser aus Hohenstein-Ernstthal ist die Handschellen vorerst los.
Ein Obdachloser aus Hohenstein-Ernstthal ist die Handschellen vorerst los. Bild: Symbolfoto: Jens Wolf/dpa
Ein Obdachloser aus Hohenstein-Ernstthal ist die Handschellen vorerst los.
Ein Obdachloser aus Hohenstein-Ernstthal ist die Handschellen vorerst los. Bild: Symbolfoto: Jens Wolf/dpa
Hohenstein-Ernstthal
Stadtbekannter Obdachloser kehrt nach Hohenstein-Ernstthal zurück - Geht der Ärger jetzt von Neuem los?
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Man wähnte ihn noch bis Februar 2027 in Haft, aber nun ist der Mann in Hohenstein-Ernstthal zurück, der jahrelang in der Stadt für Probleme sorgte. Was ist passiert?

Die Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal ist am Mittwoch ziemlich kalt erwischt worden. Im Amt tauchte ein Mann auf, den man eigentlich sicher verwahrt bis Februar 2027 im Gefängnis in Zeithain wähnte. Über die Freilassung war die Stadt nicht informiert worden. Der Mann, den alle als Obdachlosen von Hohenstein-Ernstthal kennen, ist in der Stadt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:40 Uhr
2 min.
Deutschland Cup für Kahun und Kälble vorbei
Nach seinem Tor gegen Lettland verletzte sich Dominik Kahun (M.) und kann beim Deutschland Cup nicht mehr spielen.
Verletzungssorgen trüben den starken Auftakt der Eishockey-Männer beim Deutschland Cup. Angreifer Kahun und Verteidiger Kälble fallen für den Rest des Turniers aus. Bundestrainer Kreis reagiert.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
17.07.2025
3 min.
„Sechs Monate sind mein letztes Wort“: Obdachloser aus Hohenstein-Ernstthal geht in Berufung
In Fesseln wurde der Wohnungslose zum Landgericht gebracht.
Ein stadtbekannter Mann aus Hohenstein-Ernstthal wurde wiederholt wegen verschiedener Taten von Hausfriedensbruch bis Beleidigung verurteilt. Die Haftstrafe für die Delikte erscheint ihm zu lang.
Cristina Zehrfeld
22.07.2025
3 min.
Stadtbekannter Obdachloser aus Hohenstein-Ernstthal erstreitet kürzere Haft
In einem Berufungsverfahren wurde die Haftstrafe des stadtbekannten Hohenstein-Ernstthalers verringert. In Haft bleibt der Mann dennoch.
Der 59-jährige Hohensteiner ist seit mehr als 30 Jahren stadtbekannt, fiel immer wieder mit Delikten auf. Trotz seiner 19 Vorstrafen bekommt er einen Teil der Haftstrafe erlassen. Warum?
Cristina Zehrfeld
12:36 Uhr
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
Mehr Artikel