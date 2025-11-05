Stadtbekannter Obdachloser kehrt nach Hohenstein-Ernstthal zurück - Geht der Ärger jetzt von Neuem los?

Man wähnte ihn noch bis Februar 2027 in Haft, aber nun ist der Mann in Hohenstein-Ernstthal zurück, der jahrelang in der Stadt für Probleme sorgte. Was ist passiert?

Die Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal ist am Mittwoch ziemlich kalt erwischt worden. Im Amt tauchte ein Mann auf, den man eigentlich sicher verwahrt bis Februar 2027 im Gefängnis in Zeithain wähnte. Über die Freilassung war die Stadt nicht informiert worden. Der Mann, den alle als Obdachlosen von Hohenstein-Ernstthal kennen, ist in der Stadt... Die Stadtverwaltung Hohenstein-Ernstthal ist am Mittwoch ziemlich kalt erwischt worden. Im Amt tauchte ein Mann auf, den man eigentlich sicher verwahrt bis Februar 2027 im Gefängnis in Zeithain wähnte. Über die Freilassung war die Stadt nicht informiert worden. Der Mann, den alle als Obdachlosen von Hohenstein-Ernstthal kennen, ist in der Stadt...