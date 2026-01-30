MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim Stadtrat geht es um den WG-HOT-Geschäftsführer und das Berggasthaus (Foto).
Beim Stadtrat geht es um den WG-HOT-Geschäftsführer und das Berggasthaus (Foto). Bild: Andreas Kretschel
Beim Stadtrat geht es um den WG-HOT-Geschäftsführer und das Berggasthaus (Foto).
Beim Stadtrat geht es um den WG-HOT-Geschäftsführer und das Berggasthaus (Foto). Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Stadtrat Hohenstein-Ernstthal: Diese Themen stehen an
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am, Dienstag trifft sich der Stadtrat zu seiner ersten Sitzung im Jahr 2026. Im öffentlichen Teil geht es noch einmal ums Berggasthaus.

Die nächste Sitzung des Stadtrates Hohenstein-Ernstthal findet am Dienstag ab 19 Uhr im Ratssaal statt. Entschieden werden soll im öffentlichen Teil über die Verlängerung der Bestellung von Bertram Blümel als Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft WG HOT, die Anschaffung und Einführung einer neuen Haushaltssoftware für die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
Nach Neubauers Rückzug: Warum Landrat Krüger auf Stabilität statt Abrechnung setzt
Ausblick und Bilanz im Januar 2026: Mittelsachsens Landrat Sven Krüger im Gespräch mit der „Freien Presse“ in Freiberg.
Nach dem Ausscheiden von Dirk Neubauer musste die Kreisverwaltung Mittelsachsen schnell Stabilität finden. Landrat Sven Krüger spricht über den Übergang und über Kritik zu Beginn seiner Amtszeit.
Grit Baldauf, Wieland Josch
18:00 Uhr
3 min.
Stadt im Erzgebirge beendet Weihnachtszeit am 2. Februar mit großer Feier: Das erwartet Besucher
Die Lichtmess-Feier in Zwönitz zieht alljährliche zahlreiche Besucher an.
Bühnenprogramm, Konzert, kulinarische Leckereien: Die Stadt Zwönitz erwartet zur Lichtmess-Feier am Montag zahlreiche Besucher. Was diese in der Innenstadt erleben können – und worauf sich Autofahrer einstellen müssen.
Jürgen Freitag
20.01.2026
2 min.
Zweiter Anlauf: Verwaltungsausschuss soll über neuen Bauamtsleiter in Hohenstein-Ernstthal entscheiden
Der Verwaltungsausschuss soll über den nächsten Bauamtsleiter entscheiden.
In seiner ersten Sitzung des Jahres soll der Verwaltungsausschuss über die Nachfolge von Ulrich Weber entscheiden. Ein langer Sitzungsabend ist dabei vorprogrammiert.
Cristina Zehrfeld
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
23.01.2026
3 min.
Besetzung des Chefsessels im Hohenstein-Ernstthaler Bauamt: Auch der zweite Anlauf scheitert
Angela Höller, Sachgebietsleiterin Tiefbau, war von Oberbürgermeister Lars Kluge als Bauamtsleiterin vorgeschlagen worden.
Ende März geht Bauamtsleiter Ulrich Weber in den Ruhestand. Auf die interne Ausschreibung der Stelle haben sich zwei Sachgebietsleiter beworben. Doch eine Entscheidung steht noch immer aus. Warum?
Cristina Zehrfeld
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
Mehr Artikel