Stadtrat Hohenstein-Ernstthal: Diese Themen stehen an

Hohenstein-Ernstthal
Am, Dienstag trifft sich der Stadtrat zu seiner ersten Sitzung im Jahr 2026. Im öffentlichen Teil geht es noch einmal ums Berggasthaus.
Die nächste Sitzung des Stadtrates Hohenstein-Ernstthal findet am Dienstag ab 19 Uhr im Ratssaal statt. Entschieden werden soll im öffentlichen Teil über die Verlängerung der Bestellung von Bertram Blümel als Geschäftsführer der Wohnungsgesellschaft WG HOT, die Anschaffung und Einführung einer neuen Haushaltssoftware für die...
