Stausee Oberwald: Badefreuden zum Herbstanfang

Kostenloser Eintritt: Sonne satt und 18 Grad Wassertemperatur locken Hunderte Besucher an.
Noch einmal Hochsommer, bevor der Herbst anbricht: Das warme Wetter mit Höchsttemperaturen von 30 Grad Celsius hat am Wochenende Hunderte Badefreunde an den Stausee Oberwald gelockt. Es sei ein „versöhnlicher Sommerabschluss“ gewesen, so der Betreiber des Imbiss am Stausee, Nico Nüßner. Der Eintritt zu dem sonst kostenpflichtigen Areal des Stausees war frei und die Liegewiesen gut besucht, das Wasser hatte immerhin noch 18 Grad Celsius. Unter den nahen Kastanienbäumen konnten die Besucher gleich Material fürs Basteln mit nach Hause nehmen. Während die Temperaturen in den kommenden Tagen nur Abgehärtete zum Baden verleiten dürften, geht die Saison am Stausee bis zum 31. Oktober, dann wird sie mit einer Halloweenfeier beendet. (akr/kru)