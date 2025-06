Stausee Oberwald: Einbrecher scheitert an Bungalow

Am helllichten Abend hat ein Unbekannter einen Einbruch auf einem Campingplatz versucht. Er flüchtete, als Zeugen aufmerksam wurden.

Callenberg.

Ein Unbekannter hat am Samstagabend offenbar versucht, in einen Bungalow auf einem Campingplatz am Stausee Oberwald einzubrechen. Laut Annekatrin Liebisch von der Polizeidirektion Zwickau hörten Anlieger gegen 20 Uhr Lärm aus einer Parzelle an der Straße An der Katze. Als sie der Ursache des Krachs auf den Grund gingen, sahen sie einen ihnen unbekannten Mann, der gerade den Ort des Geschehens verließ. Wie sich herausstellte, hatte der Unbekannte erfolglos versucht, gewaltsam in den Bungalow einzudringen. Der Sachschaden summiert sich auf 3000 Euro. Die Zeugen beschrieben den Mann als eher klein, schlank und dunkelhaarig. Er trug ein schwarzes Basecap. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. (kru) Zeugentelefon 03763 640