Stausee Oberwald: Kinderfest lockt mit kostenloser Sommerrodelbahn

Ein umfangreiches Programm für Kinder wird am Samstag ab 13 Uhr am Stausee Oberwald geboten. Beim traditionellen Kinderfest gibt es in diesem Jahr unter anderem ein Riesen-Darts-Spiel, bei dem man mit einem großen Ball auf eine überdimensionierte Scheibe zielen muss. Die Feuerwehr Callenberg hat für die Steppkes ein Zielspritzen im Angebot....