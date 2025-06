Stausee Oberwald punktet mit ausgezeichneter Wasserqualität

Das Umweltbundesamt ordnet den Stausee Oberwald in die Kategorie „Ausgezeichnete Badegewässerqualität“ ein.

Nach wetterbedingt durchwachsenem Start hat der Stausee Oberwald am Wochenende erstmals in diesem Jahr einen Besucheransturm erlebt. Am Sonntag wurden 3800 Gäste gezählt. Die Badeaufsicht wurde mit einem halben Dutzend Bademeistern abgesichert. Auch in Sachen Wasserqualität können sich die Badegäste unbeschwert ins kühle Nass wagen. Der...