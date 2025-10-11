Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Gewerbegebiet „Am Auersberg“ wurde in den 1990er-Jahren erschlossen, vor Kurzem wurde eines der letzten freien Grundstücke verkauft.
Das Gewerbegebiet „Am Auersberg“ wurde in den 1990er-Jahren erschlossen, vor Kurzem wurde eines der letzten freien Grundstücke verkauft.
Streit Lichtenstein/St. Egidien: „Vorgänge sind wohl nicht mehr aufzuklären“
Von Bernd Appel
St. Egidien darf den ungeliebten Zweckverband nicht durch einseitigen Austritt verlassen, sagt das Oberverwaltungsgericht. Es weist in seiner schriftlichen Urteilsbegründung jedoch auf einen anderen Weg hin.

Die Gemeinde St. Egidien kommt erst mal nicht raus aus dem Zweckverband für die Gewerbegebiete Am Auersberg/Achat, den sie in den 1990er-Jahren mit Lichtenstein gegründet hat. Wie berichtet, hat das sächsische Oberverwaltungsgericht Bautzen im August ein entsprechendes Urteil gefällt. Jetzt liegt die schriftliche Begründung vor. Die...
