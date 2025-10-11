Streit Lichtenstein/St. Egidien: „Vorgänge sind wohl nicht mehr aufzuklären“

St. Egidien darf den ungeliebten Zweckverband nicht durch einseitigen Austritt verlassen, sagt das Oberverwaltungsgericht. Es weist in seiner schriftlichen Urteilsbegründung jedoch auf einen anderen Weg hin.

Die Gemeinde St. Egidien kommt erst mal nicht raus aus dem Zweckverband für die Gewerbegebiete Am Auersberg/Achat, den sie in den 1990er-Jahren mit Lichtenstein gegründet hat. Wie berichtet, hat das sächsische Oberverwaltungsgericht Bautzen im August ein entsprechendes Urteil gefällt. Jetzt liegt die schriftliche Begründung vor. Die... Die Gemeinde St. Egidien kommt erst mal nicht raus aus dem Zweckverband für die Gewerbegebiete Am Auersberg/Achat, den sie in den 1990er-Jahren mit Lichtenstein gegründet hat. Wie berichtet, hat das sächsische Oberverwaltungsgericht Bautzen im August ein entsprechendes Urteil gefällt. Jetzt liegt die schriftliche Begründung vor. Die...