Streit mit St. Egidien: Gericht entlastet Lichtenstein

Hohenstein-Ernstthal
Seit vielen Jahren erhebt St. Egidien im Zusammenhang mit dem Zweckverband schwere Vorwürfe gegen Lichtenstein. Doch laut einem Gerichtsurteil vom April, das jetzt bekannt wurde, sind diese nicht berechtigt.
Nach zwei aktuellen Gerichtsurteilen zum Zweckverband Gewerbegebiete „Am Auersberg/Achat“ sieht man in Lichtenstein doppelten Grund zum Aufatmen. Im Dauerstreit mit der Gemeinde St. Egidien bekommt die Stadt damit laut Fankhänel „gerichtlich gestärkten Rückhalt“. Eines der Urteile fiel, wie die „Freie Presse“ bereits berichtet hat,...
