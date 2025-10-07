Stundenlange Sperrung der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal: Lkw verliert zwei Räder

Hohenstein-Ernstthal
Ein technischer Defekt hat am Dienstagmittag auf der A 4 bei Hohenstein-Ernstthal für Stillstand gesorgt. Ein Lastwagen saß auf der Achse fest, die Autobahn musste zur Bergung voll gesperrt werden.
Ab Dienstagmittag war die Autobahn 4 nahe der Abfahrt Hohenstein-Ernstthal in Fahrtrichtung Erfurt voll gesperrt. Der Verkehr wurde zunächst an der Anschlussstelle Hohenstein-Ernstthal von der Autobahn abgeleitet. Nach Aussage der Polizeidirektion Zwickau sollte die Vollsperrung etwa vier Stunden dauern. Hintergrund war der Defekt an einem Lkw,...
