Andrea Rausch weiß erst seit einigen Monaten etwas mehr über ihren Vater.
Andrea Rausch weiß erst seit einigen Monaten etwas mehr über ihren Vater.
Hohenstein-Ernstthal
Suche nach Vater aus Hohenstein-Ernstthal: Frau bekommt erste Rückmeldungen
Von Bernd Appel
Unter anderem weiß Andrea Rausch nun, dass sie eine Schwester in der Region hatte. Doch die Suche nach noch lebenden Verwandten bleibt schwierig.

Andrea Rausch wird in diesem Jahr 70 – und weiß erst seit Kurzem, dass ihr Vater Erich Emil Mann hieß, 1910 in Hohenstein-Ernstthal geboren wurde und 1956 in Wiesbaden lebte, wo sie geboren wurde. Der Vater, er war Kellner, ging zwei Jahre später zurück nach Sachsen, ihre Mutter blieb mit der Tochter zurück und schwieg ihr Leben lang....
