Die Polizei hat die Vermisstensuche beendet. Bild: Florian Wunderlich
Die Polizei hat die Vermisstensuche beendet. Bild: Florian Wunderlich
Update
Hohenstein-Ernstthal
Suche nach Vermisster beendet: 14-Jährige aus Hohenstein-Ernstthal ist wieder da
Von Johannes Pöhlandt, Holger Frenzel
Die Polizei hat am Montag mit Kontaktpersonen gesprochen und mit Krankenhäusern telefoniert. Wann die Nachricht, auf die viele gewartet haben, eingetroffen ist.

Erleichterung in Hohenstein-Ernstthal: Eine 14-jährige Jugendliche, nach der am Montag gesucht wurde, ist wieder da. Damit beendet die Polizei die zuvor eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen.
