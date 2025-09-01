Suche nach Vermisster beendet: 14-Jährige aus Hohenstein-Ernstthal ist wieder da

Hohenstein-Ernstthal
Die Polizei hat am Montag mit Kontaktpersonen gesprochen und mit Krankenhäusern telefoniert. Wann die Nachricht, auf die viele gewartet haben, eingetroffen ist.
Erleichterung in Hohenstein-Ernstthal: Eine 14-jährige Jugendliche, nach der am Montag gesucht wurde, ist wieder da. Damit beendet die Polizei die zuvor eingeleitete Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen.
