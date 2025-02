Tanzen in der Fabrik: Oberlungwitzer Industriedenkmal wird zur Disko

Das weitläufige Rogo-Tauscher-Areal in der Mitte von Oberlungwitz prägt das Ortsbild. Nach Nutzungsideen wird schon lange gesucht. Nun gibt es eine.

Direkt an der Bundesstraße 173 gehört das Tauscher-Gebäude mit seiner Klinkerfassade zu den markantesten Bauwerken in Oberlungwitz. Als Teil des weitläufigen Rogo-Tauscher-Areals steht es auch im Mittelpunkt des Projektes „Industrie.Kultur.Mitte“, das für das Gelände und angrenzende Bereiche Zukunftsideen sucht. Am 4. und 5. April soll...