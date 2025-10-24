Tauschbörse für Kleidung im „Magnet“ Hohenstein-Ernstthal

Hohenstein-Ernstthal
Die Bürgervereinigung Stadtdenkmal 2020 lädt am Samstag zu Kleidertausch, Style-Check und einer Greenpeace-Dokumentation ein.
Gut erhaltene Kleidung tauschen statt neu kaufen: Unter diesem Motto lädt die Bürgervereinigung Stadtdenkmal 2020 zur zweiten Kleiderbörse in die Begegnungsstätte „Magnet“ auf der Weinkellerstraße in Hohenstein-Ernstthal ein. Bei Kaffee und Kuchen können Besucherinnen und Besucher ihre nicht mehr benötigte Kleidung zum Tausch anbieten....
