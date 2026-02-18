MENÜ
Die Polizei sucht Einbrecher in Lichtenstein.
Die Polizei sucht Einbrecher in Lichtenstein. Bild: Symbolbild/Peter Kneffel/dpa
Hohenstein-Ernstthal
Technik im Wert von 2000 Euro aus Lichtensteiner Gartenlaube gestohlen
Von Lutz Kirchner
Gartenlaube am Fröhner Weg aufgebrochen. Die Diebe entwendeten teure Elektrowerkzeuge. Die Polizei sucht nach Hinweisen. War jemand Zeuge?

Eine Gartenlaube am Fröhner Weg in Lichtenstein wurde im Zeitraum zwischen Sonntag, 15. Februar, und Dienstag, 17. Februar, etwa 15.30 Uhr, aufgebrochen. Das berichtete die Polizei. Die Einbrecher entwendeten eine Musikanlage und mehrere Elektrowerkzeuge. Der Wert der gestohlenen Gegenstände liegt bei etwa 2000 Euro. Der Sachschaden beläuft...
