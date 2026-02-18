Technik im Wert von 2000 Euro aus Lichtensteiner Gartenlaube gestohlen

Hohenstein-Ernstthal
Gartenlaube am Fröhner Weg aufgebrochen. Die Diebe entwendeten teure Elektrowerkzeuge. Die Polizei sucht nach Hinweisen. War jemand Zeuge?
Eine Gartenlaube am Fröhner Weg in Lichtenstein wurde im Zeitraum zwischen Sonntag, 15. Februar, und Dienstag, 17. Februar, etwa 15.30 Uhr, aufgebrochen. Das berichtete die Polizei. Die Einbrecher entwendeten eine Musikanlage und mehrere Elektrowerkzeuge. Der Wert der gestohlenen Gegenstände liegt bei etwa 2000 Euro. Der Sachschaden beläuft...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.