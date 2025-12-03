Tempo 30 in Kuhschnappel: „Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk“ – oder die nächste Enttäuschung?

Nach sieben langen Jahren Kampf gibt es einen Teilerfolg für Kuhschnappel: Zeitlich und örtlich befristet wird die Geschwindigkeit gedrosselt. Doch die Meinungen über die präsentierte Lösung gehen weit auseinander.

Christin Hammer spricht von einem „vorgezogenen Weihnachtsgeschenk", das die Lichtensteiner Stadtverwaltung mit ihrer Tempo-30-Entscheidung Kuhschnappel gemacht habe: Die junge Mutter ist erst vor kurzem ins Dorf gezogen und engagiert sich seitdem stark für die Einführung von Tempo 30 im St. Egidiener Ortsteil. Aus ihrer Sicht ist es...