Tierischer Spaß: Außergewöhnliche Weihnachtsaktion sorgt für Freude in Bernsdorf und Hermsdorf

Was bei Familie Winter als spontane Idee in der Corona-Zeit begann, lockt heute immer mehr Menschen und Tiere auf die Straße.

Knapp 20 Leute und sieben Tiere haben am Mittwochvormittag in Bernsdorf für ein besonderes Weihnachtsspektakel gesorgt. Familie Winter mit Freunden und Bekannten sowie zwei Pferde, zwei Alpakas, zwei Esel und eine Kuh waren bei ihrer Weihnachtsausfahrt im Ort unterwegs. Zum vierten Mal ging die bunte Truppe auf Tour, nachdem die Idee zu...