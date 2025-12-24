MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eine junge Weihnachtstradition: Familie Winter zieht zum vierten Mal durch das Dorf.
Eine junge Weihnachtstradition: Familie Winter zieht zum vierten Mal durch das Dorf. Bild: Andreas Kretschel
Mit klingenden Schellen und fleißigen Wichteln geht der Weihnachtsmann in seiner Pferdekutsche auf Tour.
Mit klingenden Schellen und fleißigen Wichteln geht der Weihnachtsmann in seiner Pferdekutsche auf Tour. Bild: Andreas Kretschel
Eine junge Weihnachtstradition: Familie Winter zieht zum vierten Mal durch das Dorf.
Eine junge Weihnachtstradition: Familie Winter zieht zum vierten Mal durch das Dorf. Bild: Andreas Kretschel
Mit klingenden Schellen und fleißigen Wichteln geht der Weihnachtsmann in seiner Pferdekutsche auf Tour.
Mit klingenden Schellen und fleißigen Wichteln geht der Weihnachtsmann in seiner Pferdekutsche auf Tour. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Tierischer Spaß: Außergewöhnliche Weihnachtsaktion sorgt für Freude in Bernsdorf und Hermsdorf
Von Markus Pfeifer
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Was bei Familie Winter als spontane Idee in der Corona-Zeit begann, lockt heute immer mehr Menschen und Tiere auf die Straße.

Knapp 20 Leute und sieben Tiere haben am Mittwochvormittag in Bernsdorf für ein besonderes Weihnachtsspektakel gesorgt. Familie Winter mit Freunden und Bekannten sowie zwei Pferde, zwei Alpakas, zwei Esel und eine Kuh waren bei ihrer Weihnachtsausfahrt im Ort unterwegs. Zum vierten Mal ging die bunte Truppe auf Tour, nachdem die Idee zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.12.2025
4 min.
So schützen Sie Ihr Auto in der Silvesternacht
Feuer Frei: Wer sicher gehen will, dass sein Auto rund um Silvester und Neujahr völlig unversehrt bleibt, achtet beim Abstellort besser auf ein paar Dinge.
Raketen, Böller, Vandalismus: Rund um Silvester schlafen viele Autobesitzer unruhig – was können sie vorbeugend tun und bei welchen Schäden zahlt die Versicherung?
Peter Löschinger, dpa
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
08.12.2025
2 min.
Rödlitzer Adventsmarkt gut besucht
Der Innenhof des Bauernguts hatte sich schnell mit plaudernden Grüppchen gefüllt.
Die Veranstaltung im Bauerngut des Ortes bekam abermals viel Zuspruch, der Hutzenabend lockte zahlreiche Besucher in den Saal. Es gab auch diesmal etwas Neues.
Bernd Appel
26.12.2025
3 min.
Kollision beim Wenden: Wie sieht es mit der Haftung aus?
"Rumms" - ein Unfall ist im Stadtverkehr schnell passiert - der Streit über Haftung kann dagegen länger dauern und oft auch vor Gerichten landen.
Ein Auto wendet, ein anderes fährt vorbei. Es kommt zu einem Zusammenstoß. Doch wer haftet? Ein Gericht hat dazu eine eindeutige Entscheidung gefällt.
15.11.2025
1 min.
Mopedauto kippt aufs Dach: Zwei Menschen bei Unfall in Bernsdorf schwer verletzt
Ein Jugendlicher ist in Bernsdorf mit einem Leichtmobil von der Straße abgekommen.
In der Nacht zum Samstag kamen zwei Jugendliche nach einem Unfall ins Krankenhaus. Der Fahrer des Leichtmobils war von der Fahrbahn abgekommen.
Elsa Middeke
23.12.2025
2 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: So ist der Stand der Ermittlungen
Rund um das Haus Annaberg des Erzgebirgsklinikums gab es zuletzt viele negative Schlagzeilen.
Rund ums Erzgebirgsklinikum hat es zuletzt viele negative Schlagzeilen gegeben. Gegen einen Mediziner stehen massive Vorwürfe im Raum. Hat er sich dazu geäußert?
Katrin Kablau
Mehr Artikel