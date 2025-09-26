Tod in den Alpen: Lichtensteiner Heimathistoriker wird am Dienstag beigesetzt

Das Wandern in den Bergen war eine der großen Leidenschaften von Uwe Querengässer. Im August kam er auf tragische Weise ums Leben. In seiner Heimatstadt Lichtenstein hat er mit seiner ehrenamtlichen Arbeit Pflöcke eingeschlagen.

Mitte August rätselten die Medien in Österreich über die Identität eines toten Mannes, der in den Stubaier Alpen in Tirol gefunden worden war. Der einsame Wanderer war über 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Erst nach Tagen stand fest, dass es sich um einen deutschen Urlauber handelte, um einen 71-jährigen Lichtensteiner. In seiner...