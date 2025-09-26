Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Uwe Querengässer hat sich jahrzehntelang der Erforschung der Lichtensteiner Heimatgeschichte verschrieben und vieles angeschoben. Im August stürzte er in den Tod.
Bild: Andreas Kretschel
Uwe Querengässer hat sich jahrzehntelang der Erforschung der Lichtensteiner Heimatgeschichte verschrieben und vieles angeschoben. Im August stürzte er in den Tod.
Uwe Querengässer hat sich jahrzehntelang der Erforschung der Lichtensteiner Heimatgeschichte verschrieben und vieles angeschoben. Im August stürzte er in den Tod. Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Tod in den Alpen: Lichtensteiner Heimathistoriker wird am Dienstag beigesetzt
Redakteur
Von Bernd Appel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Wandern in den Bergen war eine der großen Leidenschaften von Uwe Querengässer. Im August kam er auf tragische Weise ums Leben. In seiner Heimatstadt Lichtenstein hat er mit seiner ehrenamtlichen Arbeit Pflöcke eingeschlagen.

Mitte August rätselten die Medien in Österreich über die Identität eines toten Mannes, der in den Stubaier Alpen in Tirol gefunden worden war. Der einsame Wanderer war über 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Erst nach Tagen stand fest, dass es sich um einen deutschen Urlauber handelte, um einen 71-jährigen Lichtensteiner. In seiner...
