Aus alten Paletten haben die Jugendlichen ihre eigenen Möbel zusammengebaut. Pro Hocker benötigten sie rund zwei Stunden. Im Bild Vincent Sonntag, Nils Zehnder und Fabian Hilbig (v. l.).
Aus alten Paletten haben die Jugendlichen ihre eigenen Möbel zusammengebaut. Pro Hocker benötigten sie rund zwei Stunden. Im Bild Vincent Sonntag, Nils Zehnder und Fabian Hilbig (v. l.). Bild: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Totgesagter Jugendclub Heinrichsort ist quicklebendig
Von Bernd Appel
Zwei Monate nach der Übernahme haben die jungen Leute die Räume schon komplett umgebaut. Sie haben viel Unterstützung bekommen und hoffen, dass es so weitergeht.

Sie haben keine Zeit vertrödelt, und das war gut so: Bevor der Schnee kam, hatten die jungen Leute das Dach des Jugendclubs in Heinrichsort abgedichtet – gerade noch rechtzeitig. „Der Schnee war gleich die erste Probe“, sagt Vincent Sonntag (18). Der angehende Elektriker zählt mit Fabian Hilbig (24) und Nils Zehnder (19) zum harten Kern...
