Die Lichtensteiner Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen auf dem Feld im Einsatz.
Die Lichtensteiner Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen auf dem Feld im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Update
Hohenstein-Ernstthal
Traktor brennt in Lichtenstein: War es Brandstiftung?
Redakteur
Von Bernd Appel
Das Gefährt stand auf einem Feld Am Schäller. Die Polizei sucht Zeugen.

Auf einem Feld Am Schäller in Lichtenstein ist am Freitagmorgen ein Traktor in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde gegen 5.30 Uhr alarmiert. Am Gefährt entstand Totalschaden. Laut Polizei handelte es sich um einen älteren Traktor im Wert von 5000 Euro. Er stand allein auf dem Feld, weshalb die Flammen keinen weiteren Schaden anrichteten. Unklar...
Erschienen am: 13.02.2026 | 06:52 Uhr
