Traktor brennt in Lichtenstein: War es Brandstiftung?

Hohenstein-Ernstthal
Das Gefährt stand auf einem Feld Am Schäller. Die Polizei sucht Zeugen.
Auf einem Feld Am Schäller in Lichtenstein ist am Freitagmorgen ein Traktor in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde gegen 5.30 Uhr alarmiert. Am Gefährt entstand Totalschaden. Laut Polizei handelte es sich um einen älteren Traktor im Wert von 5000 Euro. Er stand allein auf dem Feld, weshalb die Flammen keinen weiteren Schaden anrichteten. Unklar...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Erschienen am: 13.02.2026 | 06:52 Uhr© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG