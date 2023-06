TRM in Hohenstein-Ernstthal zeigt Rennboote

Normalerweise stehen in der Sachsenring-Ausstellung des Textil- und Rennsportmuseum in Hohenstein-Ernstthal Motorräder und Rennautos im Mittelpunkt. Ein Nische des Motorsportes wird nun in einer Sonderausstellung beleuchtet. Sie trägt den Titel "Rennboote - Motorsport ohne Räder und Bremse" und wird am Sonntag um 14 Uhr im Textil- und...