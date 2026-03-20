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Kultusminister Conrad Clemens (links) im Gespräch mit St. Egidiens Bürgermeister Uwe Redlich.
Kultusminister Conrad Clemens (links) im Gespräch mit St. Egidiens Bürgermeister Uwe Redlich. Foto: Andreas Kretschel
Kultusminister Conrad Clemens (links) im Gespräch mit St. Egidiens Bürgermeister Uwe Redlich.
Kultusminister Conrad Clemens (links) im Gespräch mit St. Egidiens Bürgermeister Uwe Redlich. Foto: Andreas Kretschel
Hohenstein-Ernstthal
Trotz schrumpfender Kinderzahlen: Bergschule St. Egidien laut Minister nicht gefährdet
Redakteur
Von Bernd Appel
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Es werde „keine Keule aus Dresden“ geben, verspricht Conrad Clemens (CDU) bei seiner Visite.

Die Kinderzahlen sind gesunken und werden weiter sinken: Laut Schulleiter Alexander Weiß lernten 2025 noch 113 Jungen und Mädchen an der Bergschule in St. Egidien, aktuell seien es 101, künftig laut Prognose nur noch 89: „Wir gehen Richtung Einzügigkeit, statt acht Klassenzimmern brauchen wird bald nur noch sechs“, erklärte er am...
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