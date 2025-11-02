Überraschung: „Die Jugend von heute“ packt in Heinrichsort kräftig an

Hohenstein-Ernstthal
Damit hatte die Ortsvorsteherin nicht gerechnet: Nach einem Aufruf haben sich junge Leute gefunden, die den Jugendclub weiterführen wollen. Bevor sie dort chillen können, haben sie eine Menge Arbeit.
Die Jugendlichen gehen heutzutage nicht mehr alleine aus dem Haus, sitzen lieber daheim, und wenn sie schon mal irgendwo hin wollen, werden sie von Mama und Papa gefahren: Dieses düstere Bild der „Jugend von heute“ hatte Heinrichsorts Ortsvorsteherin Annett Richter nach den jüngsten, gescheiterten Versuchen zur Wiederbelebung des örtlichen...
