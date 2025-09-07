Überraschungsparty zum Ende: Hohenstein-Ernstthaler verabschieden sich von Tagesmutter

Beate Molch aus Hohenstein-Ernstthal war fast 20 Jahre als Tagesmutter und insgesamt 45 Jahre als Erzieherin tätig. Eine Überraschungsparty bescherte unerwartete Wiedersehensfreude.

Überraschungen hat Beate Molch in ihrer Laufbahn als Tagesmutter mit den ihr anvertrauten Kindern so manche erlebt. Zum Abschluss gab es noch einmal Überraschungen in geballter Ladung. Ihr Sohn Sebastian und ihre Tochter Jessica hatten möglichst viele jener Kinder, die von der 66-Jährigen in den vergangenen fast 20 Jahren in der...